Çanakkale Boğazı'nda Yangın Sonrası Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Yangın Sonrası Trafiğe Açıldı

Çanakkale Boğazı\'nda Yangın Sonrası Trafiğe Açıldı

Çanakkale Boğazı'nda AK DISCOVERY isimli kuru yük gemisinde çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle geçici olarak askıya alınan boğaz trafiği, çift yönlü transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

25.04.2024 23:41
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Çanakkale Boğazı'nda AK DISCOVERY isimli kuru yük gemisinde çıkan yangının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürülmesinin ardından, geçici olarak askıya alınan boğaz trafiği çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. 14 personelin bulunduğu geminin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edilirken, Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Boğaz trafiği tekrar çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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