Çanakkale Çan\'da Alzheimer hastası Fevzi Kıran, jandarmanın aramasıyla sağ bulundu

Çanakkale Çan'da Alzheimer hastası Fevzi Kıran, jandarmanın aramasıyla sağ bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde mantar toplamaya çıkan Alzheimer hastası Fevzi Kıran, jandarma ve köylülerin aramasıyla köyden 1 kilometre uzakta sağ bulundu. Sağlık kontrolünün ardından evine bırakılan Kıran'ın kayıp ihbarı yakınlarınca sabah yapılmıştı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde mantar toplamaya giden kayıp Alzheimer hastası Fevzi Kıran (77) jandarma ekiplerince bulundu.
Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde sabah saat 10.00 sıralarında ormanlık alana mantar aramaya çıkan Alzheimer hastası Fevzi Kıran'dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Çan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Fevzi Kıran'ın bulunması için arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına köylülerde destek verdi. Fevzi Kıran, köyden 1 kilometre uzaklıkta Yumru kaya ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
Jandarma ekipleri tarafından köye getirilen Fevzi Kıran, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından evine bırakıldı.
Kaynak: İHA
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