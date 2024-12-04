Çanakkale'de 1 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale'de 1 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Operasyonu

Çanakkale'de dolandırıcılara yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı, 1 milyon dolardan fazla ele geçirildi.

04.12.2024 20:44
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Çanakkale'de 1 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, kendilerini siyasi şahıslar veya emniyet mensubu olarak tanıtan dolandırıcılar, terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağı yalanıyla vatandaşları dolandıranlara yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de, kendilerini siyasi şahıslar veya emniyet mensubu olarak tanıtan dolandırıcılar, terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağı söylemiyle kandırdıkları N.B.P ile N.E.P isimli şahıslar toplamda 1 milyon 30 bin Amerikan Dolarını elden teslim etti. Bunun üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Şanlıurfa'da 7, Diyarbakır'da 1, Karaman'da 1, İstanbul'da 1 ve Ankara'da 1 olmak üzere toplamda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda 200 bin TL, 15 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek, 1 adet hafıza kartı, çok sayıda simkart ve çeşitli suç unsurlarına el konuldu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Ayrıca dosya kapsamında ülke genelinde 11 dolandırıcılık olayına da engel olundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 1 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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