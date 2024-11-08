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Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı, 11 şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de polis ekipleri tarafından 135 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı suçundan 15 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 12 günde meydana gelen 10 olayda 15 şüpheli şahıs ile 135 kaçak göçmen yakalandı.

15 şüpheli şahıs göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanırken, 4 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli şahıs adli işlemlerinin akabinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

135 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.