Çanakkale\'de Sahil Güvenlik ekipleri 26 kaçak göçmeni yakaladı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 10'u çocuk toplam 26 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ezine ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye giden 'TCSG-23' Sahil Güvenlik botu hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 10'u çocuk toplam 26 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE