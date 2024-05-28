Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 10'u çocuk toplam 26 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ezine ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye giden 'TCSG-23' Sahil Güvenlik botu hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 10'u çocuk toplam 26 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 26 kaçak göçmeni yakaladı - Son Dakika
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