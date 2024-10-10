Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 12'si çocuk 27 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları KB-111, KB-20 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 12'si çocuk 27 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de 27 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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