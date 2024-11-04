Çanakkale\'de 27 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 4'ü çocuk olmak üzere 27 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Behramkale İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kara üzerinde tespit edilen 4'ü çocuk olmak üzere 27 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE