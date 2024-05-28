Çanakkale'de motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içindeki 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içindeki 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale\'de motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içindeki 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 17'si çocuk, 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

28.05.2024 23:30
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 17'si çocuk, 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-6' ve 'KB-20' tarafından lastik bot içindeki toplam 17'si çocuk, 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içindeki 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içindeki 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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