Çanakkale\'de 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince hareket halinde durdurulan fiber karinalı lastik bot içinde 37 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Ayvacık açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları 'TCSG-6' ve 'KB-111' tarafından hareket halinde durdurulan fiber karinalı lastik bot içinde 15'i çocuk toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE