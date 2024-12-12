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Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında Saros Körfezinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 14.34'de merkez üssü Saros Körfezi açıkları olan Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13.52 kilometre uzaklıkta 25.5 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale merkez ve ilçelerinde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.