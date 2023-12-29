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Çanakkale'de 41 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 41 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Operasyonda, H.T. ve B.T. isimli 2 organizatör ile birlikte 17'si erkek, 12'si kadın ve 12'si çocuk olmak üzere toplam 41 kaçak göçmen ele geçirildi. Organizatörler gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale\'de 41 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
29.12.2023 - 13:13,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kamyonet içerisinde Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ayvacık ilçesine bağlı Koyunevi köyünde H.T. ve B.T. isimli 2 organizatör ile 34 AN 1533 plakalı araç ile birlikte bölgeye getirdikleri 17'si erkek, 12'si kadın ve 12'si çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. H.T. ve B.T. isimli 2 organizatör şüphelisi, gözaltına alınırken, olayda ele geçirilen araç yed-i emin otoparkına teslim edildi. Yakalanan kaçak göçmenler ise idari işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 41 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika


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