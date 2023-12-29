Çanakkale\'de 41 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kamyonet içerisinde Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ayvacık ilçesine bağlı Koyunevi köyünde H.T. ve B.T. isimli 2 organizatör ile 34 AN 1533 plakalı araç ile birlikte bölgeye getirdikleri 17'si erkek, 12'si kadın ve 12'si çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. H.T. ve B.T. isimli 2 organizatör şüphelisi, gözaltına alınırken, olayda ele geçirilen araç yed-i emin otoparkına teslim edildi. Yakalanan kaçak göçmenler ise idari işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE