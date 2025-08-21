Çanakkale'de 5 Bin Hektar Yangın Zararına Uğradı - Son Dakika
Çanakkale'de 5 Bin Hektar Yangın Zararına Uğradı


21.08.2025 13:34
Çanakkale'de 8 günde çıkan 4 orman yangınında 5,236 hektar alan etkilendi, imar planı yok.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü, Bayramiç ilçesi, Kepez beldesi ve Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınlarında toplam 5 bin 236 hektar ormanlık alan etkilendi.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesinde 8 Ağustos tarihinde orman yangını çıktı. Sarıcaeli ve Bayramiç yangınına havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerin ardından 9 Ağustos saat 14.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Bayramiç'e bağlı Saçaklı köyünde birçok ev zarar gördü. Kepez beldesinde 11 Ağustos tarihinde çıkan orman yangın ise yapılan müdahalelerin ardından 12 Ağustos saat 14.45 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Güzelyalı köyünde de birçok yerleşim yeri zarar gördü. Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde 16 Ağustos'ta çıkan orman yangını ise Eceabat ilçesine kadar ulaştı. Tedbir amaçlı 7 köyün boşaltıldığı yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangın 18 Ağustos tarihinde saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Çanakkale'de 8 günde çıkan 4 büyük orman yangınında, toplam 5 bin 236 hektar ormanlık alan zarar gördü. Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli yangınında 617 hektar, Bayramiç ilçesi yangınında 965 hektar, Kepez beldesinde çıkan yangında 543 hektar ve Gelibolu ilçesinde çıkan yangında ise 3 bin 111 hektar orman alanının zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan, yangın bölgelerinde temizlik işlemlerinin başlatılacağı ve yapılacak altyapı çalışmalarının ardından yeniden ağaçlandırma çalışması yapılacağı açıklandı. Bölgenin kesinlikle imara açılmasının söz konusu olmadığı belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Orman Yangını, Acil Durum, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika



13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı! Acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildi
13:03
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt

