Çanakkale\'de 63 Suçlu Yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-7 Haziran tarihleri arasında 64 bin 395 şahıs ve 63 bin 517 araç sorgusu yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 63 aranan şüpheli ve 11 araç yakalandı.

Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından; '2313 Sayılı Kanuna Aykırılık' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlal' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli, 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlaması' suçundan 4 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda, 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etmek' suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. Çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik ise 53 şahıs olmak üzere toplamda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 63 şüpheliden 10'u tutuklandı. - ÇANAKKALE