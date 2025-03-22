Çanakkale'de 9 DGD Üyesi Gözaltına Alındı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyesi 9 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de bu sabah yapılan operasyonda, daha önce de provokatif eylemlerde bulundukları iddia edilen Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyesi 9 kişi gözaltına alındı.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve provokatif eylemlerde bulunmaları nedeniyle U.A., K.Y., F.K., U.Ö., İ.E., N.Ö., B.K., E.T. ve S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE