Çanakkale'de 98 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 98 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale\'de 98 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda 98 kaçak göçmen yakalandı, 6 şüpheli tutuklandı.

12.11.2024 12:12
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Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 98 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 4- 10 Kasım tarihleri arasında il genelinde 5 göçmen kaçakçılığı olayı tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 98 kaçak göçmen yakalandı. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yakalanan 98 kaçak göçmen adli ve idari işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 98 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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