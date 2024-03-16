Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında dün alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 2 uçak, 2 helikopter, insansız hava aracı, dronlar, 20 deniz aracı, çok sayıda araç ve 500'ün üzerinde personelle havadan, denizden ve karadan 2'nci gün de devam ediyor.
Olay, dün saat 08.07'de sıralarında meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkiinden lastik denize açılan ve yasadışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adasına geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin botu karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup, battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak, durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda hava, deniz ve kara aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve şahısların kendi imkanları sonucunda toplam 4 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 7'si çocuk olmak üzere toplamda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'na getirilen cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmaları 2'nci gününde botun battığı belirtilen bölgede sürüyor. Çanakkale Valiliği Koordinesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin öncülüğünde 2 uçak, 2 helikopter, insansız hava aracı, dronlar, 20 deniz aracı, çok sayıda araç ve 500'ün üzerinde personelle hava, deniz ve karadan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Alabora Olan Bottaki Göçmenleri Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Kocaeli'de bulunan uluslararası limanda meydana gelen olayda 3 yükleme vinci devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Melikgazi ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölmesi ve şüphelinin yaralanmasıyla ilgili olarak şüpheli, ifadesinde bacağına kurşun isabet ettiği için silahını ateşlediğini öne sürdü. Olayın bir gün önce yaşanan tartışma sonucu meydana geldiği belirtilirken, şüpheli kendisini tanımadığını söylediği maktulü olay günü fırında gördüğünü ve silahını çıkaracağını düşünmediğini ifade etti.
Adıyaman'ın Besni ilçesi Sayören Köyü'nde ailesiyle tartışan ve evden ayrılan Cihat O. tekrar eve dönmedi. Gece eve gelmeyen şahıs ile ilgili ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri, iz arama köpekleriyle birlikte şahsı arazide aradı. Ekipler, kayıp şahsı Sayören Köyü Bölükdağ mevkiinde sağ olarak buldu. Sağlığı yerinde olan şahıs ailesine teslim edildi.
Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 ayrı suç kaydı bulunan İ. A. isimli şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 960 gram skunk ve 80 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işe gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Gülhan Esen, kimliği öğrenilemeyen şüpheli tarafından pusu kurularak tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan genç kadın hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında 14 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 93 fişek, 4 tüfek, 22 kartuş, 3 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü cezaevine teslim edildi. Aynı operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan iki şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. Operasyonda, 4,24 gram metamfetamin ve 97 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir şahıs da yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Çorum'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çatalca'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı. Çarpma sonrası araçların savrulduğu anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da Üçtutlar Mahallesi Binevler Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, A.A. ve N.A. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada, 19 UP 389 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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