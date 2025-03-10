Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika
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Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu

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Çanakkale'de bir kişi, balkondan av tüfeğiyle ateş açarak sokaktaki bir kişiyi yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

10.03.2025 14:50
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Çanakkale'de balkondan av tüfeğiyle dehşet saçan şahıs, sokaktaki 1 kişiyi vurdu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belli olmayan bir şahıs av tüfeğiyle evin balkonuna çıktı.

Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu

SİLAHI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DOĞRULTTU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sokağa çıkan tüm yollar ekipler tarafından kapatıldı, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri elinde tüfeğiyle balkonda bulunan şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs ise av tüfeğini zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu.

Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu

SOKAKTAN GEÇEN BİR KİŞİ VURULDU

Polisin ikna çabaları sürerken, balkondaki şahsın tüfeğini ateşlemesi sonucu bir kişi vuruldu. Bölgeye ambulanslar sevk edilirken, yaralının kaldırım üstünde yattığı görüldü. Polisin balkondaki şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.

Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Şevki Sünger:
    suçluyu halktan koruyan bir devlet olduğu sürece bunlar normal 110 2 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    ekepe Türkiye’si ülke her gün tımarhanelikte sınıf atlıyor 59 12 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Niye bilmiyorum ama habere esenyurt ta yine hangi müptezel ne yapmış diye girdim:) 25 1 Yanıtla
  • KORKMAZ AKDENİZ:
    ulke süper 22 2 Yanıtla
  • ayşe onat:
    millet deliye hasret biz akıllıya.Bizede aklı baliğ olanlardan ver Allahım her yanımız manyak doldu. 20 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Polis ne demek suçluyu ikna etmeye çalışıyor, neyini ikna edecek, bu nasıl bir sistem, bari olay yerine giderken polisler 1 kutu lokum ve bir buket çiçek hediye götürselerdi, ikna edecekmiş,vurup indireceksin 10 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    idam yok nasıl olsa bırılerı idamı kaldırdı 5 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    GTA mı oynuyoruz? Eğer öyleyse söyleyin biz de oynayalım, şartlar eşitlensin. 3 0 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Bunu fifisinden vuracaksın fifisiz dolaşsın 2 0 Yanıtla
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