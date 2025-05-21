Çanakkale\'de Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Çanakkale'de çay ocağında otururken husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Demircioğlu Caddesi üzerinde bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre çay ocağında oturan M.A., husumetlisi olduğu öğrenilen Ç.A. tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi. Vatandaşlar saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra sağlık ve polis ekiplerine durumu bildiridi. M.A., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ç.A. polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE