Çanakkale'de Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Çanakkale\'de Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı
21.05.2025 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de çay ocağında husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan M.A. yaralandı.

Çanakkale'de çay ocağında otururken husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Demircioğlu Caddesi üzerinde bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre çay ocağında oturan M.A., husumetlisi olduğu öğrenilen Ç.A. tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi. Vatandaşlar saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra sağlık ve polis ekiplerine durumu bildiridi. M.A., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ç.A. polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
İBB soruşturmasında ’kasa’ olarak anılan Fatih Keleş’in kardeşi de tutuklandı İBB soruşturmasında 'kasa' olarak anılan Fatih Keleş'in kardeşi de tutuklandı
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı
Fatih Terim’in Al Shabab’ı şampiyona kaybetti Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi zihinsel engelli çıktı Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi zihinsel engelli çıktı
İstanbul’daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan’dan rahatlatan açıklama İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama
MEB, Türkiye Maarif Vakfı’na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
TBMM’de HSK’ya 5 yeni üye seçildi TBMM'de HSK'ya 5 yeni üye seçildi
Meksika’da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü

20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
19:28
Firari Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketine kayyum atandı
Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı
17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
09:26
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı
09:13
Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı Bakın üstünden ne kimliği çıktı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı
09:10
Altın fiyatları beklenen hareketine başladı
Altın fiyatları beklenen hareketine başladı!
09:01
Yıldız Tilbe’den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım
Yıldız Tilbe'den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım
08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
08:32
47 ilde DEAŞ operasyonu 298 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu! 298 şüpheli yakalandı
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 20:49:58. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.