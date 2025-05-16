Çanakkale'de Boşanma Kavgasında Cinayet

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini başından silahla vurarak öldürdü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Zeynep Zan, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen eşi Uğur Zan tarafından sokak ortasında başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Uğur Zan 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile seyir halinde olan 17 EE 166 plakalı motosikleti kullanan eşi Zeynep Zan'ın önünü kesti. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği silah ile Zeynep Zan'ın tek el başına ateş ederek vurdu. Kadın kanlar içinde yerde kaldı. Olayın ardından Uğur Zan 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri eşi Zeynep Zan'ı vuran Uğur Zan'ı olayın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

Kadının cansız bedeni Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.