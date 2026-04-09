Çanakkale\'de Bot Arızası, 3 Kişi Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda motor arızası yaparak sürüklenen lastik bottaki 3 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı Güzelyalı önlerinde saat 15.02'de içinde 3 kişi bulunan fiber karinalı lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'KB-73' ile yapılan çalışmada bottaki 3 kişi kurtarılırken bot ise Kumkale Limanı'na yanaştırıldı. - ÇANAKKALE