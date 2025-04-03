Çanakkale\'de Bot Faciası: 9 Ölü, 4 Yaşındaki Çocuk Kayıp

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kaçak göçmenin öldüğü bot faciasında kayıp olan 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında saat 06.20'de sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi ine gelen ihbar doğrultusunda Yeşil Liman açıklarında kaçak göçmenler yardım talebinde bulundu. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede saat 06.43'te yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. 25 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "3 Nisan 2025 tarihinde saat 06.20'de, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmen botunun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-20) sevk edilmiştir. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde yarı batık lastik bot içerisinden 8 düzensiz göçmen ve deniz yüzeyinden 17 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 5 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 5 düzensiz göçmenin daha kayıp olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye ilave olarak 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-510) ve 3 Sahil Güvenlik Botu (KB-119, KB-111, TCSG-28) daha sevk edilmiştir. İcra edilen arama kurtarma faaliyetleri süresince 9 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmeni arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

Ayvacık açıklarında yaşanan bot faciası sonucu bölgede kayıp olan 4 yaşındaki çocuğu havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE