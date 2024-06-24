Çanakkale'de Cinnet Geçiren Şüpheli Kayınpederini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Çanakkale'de Cinnet Geçiren Şüpheli Kayınpederini Bıçaklayarak Öldürdü

Çanakkale'de ailevi nedenlerden dolayı cinnet geçiren bir şüpheli, kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Ayrıca, şüpheli eşini, eşinin dedesini, anneannesini ve teyzesini de bıçakla yaraladı. Şüpheli tutuklandı.

24.06.2024 00:15
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Çanakkale'de, ailevi nedenlerden dolayı cinnet geçirerek kayınpederini bıçaklayarak öldüren; eşini, eşinin dedesini, anneannesini ve teyzesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan şüpheli C.B. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 23.50 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'ndeki bir evde meydan geldi. İddiaya göre, bir gün önce C.B.'nin (25) eşi E.B.'nin ailesi, aile içi şiddet ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek C.B. hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine C.B. şikayetin ardından E.B.'nin ve ailesinin bulunduğu eve gitti. Ailevi nedenlerden dolayı C.B. ile eşi E.B. ve ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. C.B. yanında getirdiği bıçak ile evde bulunan kayınpederi O.D.'yi sağ koltuk altından, eşi E.B.'yi kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi T.A.'yı sol kolundan, eşinin anneannesi D.A.'yı karın bölgesinden, eşinin teyzesi G.Ç.'yi yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.B.'nin bıçakladığı kayınpederi O.D. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.B.'nin yaraladığı eşi E.B., eşinin dedesi T.A., eşinin anneannesi D.A. ve eşinin teyzesi G.Ç. hastanelerde tedavi altına alındı. Şüpheli C.B. ile olay anında yanında bulunan arkadaşı O.S. olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, suç aletiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cuma Pazarı'ndaki köprü altında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli C.B. ve arkadaşı O.S. savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheli C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli O.S. ise serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Cinnet Geçiren Şüpheli Kayınpederini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Cinnet Geçiren Şüpheli Kayınpederini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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