Çanakkale'de Dolandırıcı Tutuklandı

3.Sayfa

Çanakkale'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 13 aranma kaydı olan şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan dolandırıcılık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 13 aranma kaydı bulunan O.Y.tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri bilişim sistemleri üzerinde dolandırıcılık olaylarıyla ilgili mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda Siper Polis ekiplerince, Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçundan 13 aranma kaydı olan şüpheli O.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli O.Y. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.