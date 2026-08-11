Çanakkale\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 59 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör ise tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 organizatör gözaltına alındı. 59 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen 2 araç, bot motoru, şişme lastik bot ve muhteviyatı yediemine teslim edildi.

Gözaltına alınan 6 organizatörden 4'ü tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 59 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.