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Çanakkale'de motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'de motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale\'de motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı
05.01.2024 - 10:18,
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Çan Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Onur A. idaresindeki 17 HK 317 plakalı otomobil ve Diyar Tüm yönetimindeki 17 AEM 976 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine; olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Diyar Tüm 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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