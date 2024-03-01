Çanakkale\'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Çanakkale'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 21 Şubat Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Çanakkale İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan B.K. yönetimindeki 67 ABL 612 plakalı motosiklet, Muaz Ali Hacimoğlu yönetimindeki 54 AJN 112 motosiklet ile çarpıştı. Durumu ağır olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programı öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 gün sonra hayatını kaybetti. Genç üniversite öğrencisi Hacimoğlu'nun cenazesi, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi. Hacimoğlu, Akyazı Yahyalı Mahallesi Civitler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA