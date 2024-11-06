Çanakkale'de Orman Dışı Alan Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Dışı Alan Yangını Kontrol Altında

Çanakkale\'de Orman Dışı Alan Yangını Kontrol Altında

Biga'da çıkan yangında 2 hektar orman dışı alan zarar gördü, yangın kontrol altına alındı.

06.11.2024 15:38
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangında 2 hektarlık orman dışı alan zarar gördü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Çiçeklidede mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Havadan 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman personelinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tamamen söndürülen yangında 2 hektarlık orman dışı alan zarar gördü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Biga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Orman Dışı Alan Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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