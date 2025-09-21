Çanakkale'de Orman Yangını - Son Dakika
Çanakkale'de Orman Yangını

Çanakkale\'de Orman Yangını
21.09.2025 18:34
Ezine'deki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. İşçiler o anları kaydetti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını sırasında alevlerin arasında kalan bir arazözdeki orman işçileri, o zor anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Çanakkale'de çıkan orman yangınında adeta facianın eşiğinden dönüldü. Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın, alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Şefliği'ne bağlı A6 nolu arazöz ise yangının ilk anlarında müdahaleye başladı.

Alevlerin enerjisinin yüksek olduğu dakikalarda canla başla çalışan orman işçileri, bir anda alevlerin arasında kaldılar. İşçiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: İHA

