Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan 8 uçak ve 12 helikopter, karadan 51 arazöz ve 780 personel müdahale ediyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan 8 uçak ve 12 helikopter, karadan 51 arazöz ve 780 personel müdahale ediyor

Çanakkale\'de Orman Yangını: Havadan 8 uçak ve 12 helikopter, karadan 51 arazöz ve 780 personel müdahale ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Yangına havadan 8 uçak ve 12 helikopter; karadan ise 51 arazöz ve 780 personel müdahale ediyor. Yangında 2 orman işçisi yaralandı. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki bazı bölgeler ziyarete kapatıldı. Çanakkale Valisi, yerleşim yerleri için şimdilik bir risk olmadığını belirtti.

15.08.2024 13:47
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ilerlemeye devam ediyor. Yangına havadan 8 uçak ve 12 helikopter; karadan ise 51 arazöz ve 780 personel ile müdahale ediliyor. Yangına ilişkin açıklama yapan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, yerleşim yerleri için şimdilik bir risk olmadığını söyledi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Eceabat ilçesi yakınlarında başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 8 uçak, 12 helikopter; karadan ise 51 arazöz ve 780 personel ile müdahale ediliyor.

Yangın bölgesine giden 17 AAC 399 plakalı pikabın bir otomobille çarpışması sonucunda yaşanan kazada iki orman işçisi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangında oluşan yoğun dumanda etkilenen bazı orman işçileri de Eceabat Devlet Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Öte yandan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.

Devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu.

"Yerleşim yerleri için şimdilik bir risk yoktur"

Yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Eceabat Büyükanafarta köyü civarında çıkan orman yangınına ile 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Yerleşim yerleri için şimdilik bir risk yoktur. Orman teşkilatı başta olmak üzere bütün ekiplerimiz gayretle çalışmaktadır" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan 8 uçak ve 12 helikopter, karadan 51 arazöz ve 780 personel müdahale ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan 8 uçak ve 12 helikopter, karadan 51 arazöz ve 780 personel müdahale ediyor - Son Dakika
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