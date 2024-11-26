Çanakkale'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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Çanakkale'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Ölü

Çanakkale'de pompalı tüfekle yapılan saldırıda C.K. hayatını kaybetti, şüpheliler yakalandı.

26.11.2024 16:33
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Çanakkale'de pompalı tüfekli saldırı kamerada: 1 ölü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de C.K'nın pompalı tüfekle öldürüldüğü saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 27. Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Şüpheliler, Ş.Ç.K. ve B.K. yanında getirdikleri pompalı tüfekle C.K.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu C.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler Ş.Ç.K., B.K. olay yerinden geldikleri 17 AGD 464 otomobil ile kaçtı. Kovalamaca sonrası Ş.Ç.K. ve B.K. kaçarken Lapseki ilçesine bağlı Umurbey kavşağında polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Öte yandan C.K'nın pompalı tüfekle öldürüldüğü saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin 17 AGD 464 otomobille olayın meydana geldiği işyeri önüne geldikleri, ellerinde pompalı tüfekle işyerine doğru ateş açtıkları ve sonrasında aynı araç ile olay yerinde uzaklaştıkları görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

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