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Çanakkale'de sağanak yağış sonucu yazlıklar göle döndü - Son Dakika
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Çanakkale'de sağanak yağış sonucu yazlıklar göle döndü

Çanakkale'de 2 gün süren sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umubey beldesindeki yazlıklar ve inşaatların bulunduğu bölge sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından yaşanan yağış sonucunda bölgedeki su birikintileri hala duruyor.

Çanakkale\'de sağanak yağış sonucu yazlıklar göle döndü
17.12.2023 - 13:33,
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Çanakkale'de 2 gün devam eden sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umubey beldesindeki yazlıklar ve inşaatların bulunduğu bölgede dün göle döndü. Yağışın ardından bölgedeki su birikintileri duruyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan yağmur ve fırtına uyarısının ardından sağanak yağış 2 gün boyunca etkili oldu. Sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi'de yazlıkların bulunduğu bölge sular altına kaldı. Yazlıklar ve arsalarda oluşan su birikintileri ise bölgede duruyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Fırtına, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de sağanak yağış sonucu yazlıklar göle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de sağanak yağış sonucu yazlıklar göle döndü - Son Dakika
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