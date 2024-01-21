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Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 33 kaçak göçmeni yakaladı - Son Dakika
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Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 33 kaçak göçmeni yakaladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içinde 33 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de Sahil Güvenlik ekipleri 33 kaçak göçmeni yakaladı
21.01.2024 - 17:17,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halinde durdurulan lastik bot içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 33 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesine açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 33 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 33 kaçak göçmeni yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 33 kaçak göçmeni yakaladı - Son Dakika
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