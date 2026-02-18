Çanakkale'de Sarıçay Taştı - Son Dakika
Çanakkale'de Sarıçay Taştı

Çanakkale\'de Sarıçay Taştı
18.02.2026 08:41
Atikhisar Barajı doldu, Sarıçay'da taşmalar yaşandı. Bazı araçlar ve işletmeler sular altında kaldı.

Çanakkale'de son yağışlarla birlikte Atikhisar Barajı'nın su seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının ardından devam eden yağışlar nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle yer yer taşmalar meydana geldi. Taşan Sarıçay dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Baraj dolusavakları açılarak, akışa geçti. Bir haftadır devam eden akış ve sağanak yağış nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle yer yer taşmalar meydana geldi. Zabıta ekipleri Sarıçay üzerinde bulunan pazar yeri girişini trafiğe ve vatandaş girişine kapattı. Pazar yeri girişine bariyer konulurken, güvenlik şeridi çekildi.

Tekneler battı, araçlar ve bazı işletmeler sular altında kaldı

Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgeye gelerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklerken, bazı teknelerin battığı görüldü. Öte yandan, Sarıçay'da yaşanan taşma nedeniyle bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı. Bazı minibüs şoförlerinin sular altında kalan araçlarını son anda aldıkları görüldü. Taşan Sarıçay sabahın ilk ışıklarıyla dron ile görüntülendi. - ÇANAKKALE

