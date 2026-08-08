Çanakkale'de sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale\'de sürüklenen tekne kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 14 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti botu ile kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu ile yedeklenerek Eceabat'ta emniyete alındı.

Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde içinde 4 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Eceabat'ta emniyete alındı.

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Denizcilik, Çanakkale, Kurtarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

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