Çanakkale\'de Takla Atan Araçtan Üç Kişi Kurtuldu

Çanakkale'de iddiaya göre önüne çıkan yaban hayvanına çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi sağ kurtuldu.

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Çan-Bayramiç kara yolu üzeri Etili köyü sapağı yakınlarında meydana geldi. Bayramiç istikametinden Çan'a seyir halinde olan Ş. Ö. idaresindeki 10 ES 189 plakalı otomobil iddiaya göre önüne çıkan yaban hayvanına çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazayı sürücü Ş. Ö. ile eşi ve çocuğu yara almadan atlattı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.