Çanakkale'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

3.Sayfa

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçramadan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.15 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Kumburun köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan ve karadan ekipler müdahaleye başladı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana doğru ilerleyen tarım arazisindeki yangın; havadan uçak ve helikopterler, karadan çok sayıda arazöz ve orman personeliyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Vali İlhami Aktaş, yangınla ilgili bilgi aldı

Ezine ilçesi civarında çıkan yangını söndürme çalışmalarına havadan incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, söndürme çalışmaları hakkında Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'den bilgi aldı. Vali İlhami Aktaş, son yıllarda orman yangınlarının çıkmasının başlıca nedenleri arasında anız yakma, bağ ve bahçe temizliği için ateş yakma, sigara izmariti atma, çöplerin ateşe verilmesi, ihmal ve dikkatsizliğin yer aldığını belirtti. Vatandaşların yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesinin çok büyük önem arz ettiğini belirten Vali İlhami Aktaş, "Herhangi bir orman yangınının fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir" dedi. - ÇANAKKALE