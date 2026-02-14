Çanakkale'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Çanakkale'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

Çanakkale\'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama
14.02.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda tefecilik ve kaçakçılık suçlarından 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tefecilik, yağma ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik, yağma ve kaçakçılık suçuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler M.B., K.S., F.S., E.Y ve S.Y. yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve araç aramalarında yapılan aramalarda; çelik jop, para alışverişlerine ilişkin notların yazıldığı 2 ajanda, 251 bin 400 TL, 100 Euro, 50 Dolar para, 2 sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 99 bin 400 boş makaron, 31bin 940 dolu makaron, 635 paket 100'er gramlık bandrollü tütün, 3000 boş sigara kutusu, 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüphelilerden E.Y. ve S.Y'ye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler M.B., K.S. tefecilik ve yağma suçlarından tutuklandı. Şüpheli F.S. ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar “Oğlumu engelleyemiyorum“ diye aramış Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! "Oğlumu engelleyemiyorum" diye aramış
Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu
Fahriye Evcen’in Burak Özçivit’e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız’ın son paylaşımı dikkat çekti Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:57
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
08:57
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
07:46
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 10:26:52. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.