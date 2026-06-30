Çanakkale'de Trafik Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale'de Trafik Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

30.06.2026 09:59
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Çanakkale'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk hastanede öldü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün kamyonete arkadan çarpan otomobilde ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çan-Çanakkale kara yolu Hurma köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale istikametinden Çan'a seyir halinde olan İbrahim K. yönetimindeki 48 YH 932 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet B. idaresindeki 17 YB 886 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İddiaya göre otomobilin sollama yaptığı sırada kamyonetin kasasına çarpması sonucu otomobilin üst tavanı koptu. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim K. ile araçta bulunan eşi Hülya K. ve çocukları Deniz ile Eyüp Ali K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Eyüp Ali K. (6) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Trafik Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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