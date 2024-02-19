Çanakkale Savaşları'nda tur otobüsü ile yolcu midibüsü çarpıştı - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları'nda tur otobüsü ile yolcu midibüsü çarpıştı

Çanakkale Savaşları\'nda tur otobüsü ile yolcu midibüsü çarpıştı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen bir tur otobüsü ile yolcu midibüsü çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu ancak ölen veya yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

19.02.2024 11:03
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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasına gelen bir tur otobüsü ile yolcu midibüsü çarpıştı. Maddi hasarlı meydana gelen trafik kazasında ölen yada yaralanan olmadı. Otobüs ile midibüste maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Tarihi Gelibolu Yarımadası'na şehitliklere ve savaş alanlarına ziyarete gelen Hacı Ali Karslı idaresindeki 34 CAL 044 plakalı bir tur otobüsü, Gelibolu'dan Eceabat'a seyir halindeyken, Eceabat'tan Gelibolu istikametine giden 17 AEL 125 plakalı yolcu midibüsü ile çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Tur otobüsü ile yolcu midibüsünde bulunan yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Savaşları'nda tur otobüsü ile yolcu midibüsü çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Savaşları'nda tur otobüsü ile yolcu midibüsü çarpıştı - Son Dakika
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