Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir turizm işletmesinin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Ayvacık ilçesinin Assos bölgesi sahil kısmında bulunan restoranda, mutfakta bulunan fırının patlamasıyla çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ayvacık ve Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesinin ardından söndürüldü.
Yangında turizm işletmesinin mutfak kısmı ile bungalov odalarında maddi hasar oluştu. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Turizm İşletmesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?