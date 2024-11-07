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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

ÇANAKKALE - Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İl Merkezi ve Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 71,20 gram skunk maddesi, 44,99 gram kokain maddesi, 1,94 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi, 4 adet kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 3 adet grinder (öğütücü), uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 500 adet kilitli poşet, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 1 adet streç film, piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan kabin, piyasa değeri yaklaşık 35 bin 000 TL olan 2 adet led aydınlatma, piyasa değeri yaklaşık 15 bin 000 TL olan iklimlendirme cihazı, 3 adet 500 ml ve 4 adet 250 ml sıvı bitki gübresi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 11 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.