Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez ve Çan ilçesinde 4 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yüklü miktarda çeşitli uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan hammadde silah, tüfek ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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