Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları devam ediyor. Uygulamalar kapsamında 8 bin 984 şahıs, 2 bin 489 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 25 şahıs yakalandı. 656 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Uygulamalar sırasında toplamda, 316,86 gram narkotik madde, 50 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 17 bin 220 Türk Lirası ele geçirildi.

78 şüpheli kişiye adli işlem yapıldı, 3 şahıs 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 32 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE