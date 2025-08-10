Çanakkale\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine tarım arazisinde başlayarak ormanlık alanda sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey mevkii Gölköy köyünde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda saat 19.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de 2 gün boyunca kuvvetli rüzgar

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman yaptığı sosyal medya paylaşımında Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alındığını belirtti. Çanakkale Valisi Toraman, 2 gün boyunca kuvvetli rüzgar olacağını vurguladığı açıklamasında "Orman teşkilatının kahramanları başta olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çanakkale'de önümüzdeki iki gün boyunca kuvvetli rüzgar etkili olacak. Dışarda kesinlikle ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek her türlü davranıştan uzak duralım" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE