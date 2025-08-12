Çanakkale\'de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına karadan yoğun müdahale devam ediyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ise devam eden yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, İntepe, Karanlık Liman, Çevre Yolu, Dardanos, Jandarma Kampı ve Güzelyalı bölgelerinde devam eden yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Toraman, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada ise bölgede; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve ilgili kurumların koordinasyonunda kesintisiz olarak devam ettiği belirtildi. - ÇANAKKALE