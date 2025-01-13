Çanakkale'deki Kazada Sürücü Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Çanakkale'deki Kazada Sürücü Serbest Bırakıldı

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Çanakkale'de çaya uçarak 1 kişinin ölümüne yol açan sürücü, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

13.01.2025 14:35
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1 kişinin öldüğü çaya uçan otomobilin sürücüsü serbest bırakıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazada sürücü, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Çan'a bağlı Çomaklı köyünde meydana geldi. Ali Kaan Demir ve İlkehan Mert Salathan'ın içinde bulunduğu 41 AFU 652 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp çaya uçtu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İlkehan Mert Salathan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazada araçtan çıkıp suda kaybolan Ali Kaan Demir için bölgeye jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik dalgıçları, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar gönderildi. Demir, yapılan çalışmalar sonucunda deniz polisince araçtan 50 metre ileride ölü bulundu. Demir'in cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Kaan Demir bugün öğlen vakti Esentepe İmam Hüseyin Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Çaya uçan otomobil sürücüsü İlkehan Mert Salathan ise hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salathan, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Çanakkale\'deki Kazada Sürücü Serbest Bırakıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'deki Kazada Sürücü Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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