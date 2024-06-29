Çanakkale'deki yangında alevler çimento fabrikası liman tesislerine ulaştı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisin başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Alevler bölgede bulunan Akçansa Çimento Fabrikasının liman tesislerine kadar ulaştı. Fabrikanın liman tesisleri girişindeki bir bölümü alevler içerisinde kaldı.
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