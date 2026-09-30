Çanakkale Eceabat\'ta FETÖ iltisakı yalanıyla dolandıran şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen çeşitli operasyonlar neticesinde vatandaşları FETÖ ile iltisaklı olduklarını söyleyerek dolandıran şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21-28 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Eceabat ilçesinde vatandaşları arayıp FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olduklarını söyleyerek vatandaşları dolandıran 1 şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 400 bin Türk Lirası, 110 bin 885 Amerikan Doları ve 480 gram altın ele geçirildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Bayramiç ilçesinde ve aynı konu ile ilgili Çanakkale il merkezinde devam eden, kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtan şahısların vatandaşlardan 47 adet çeyrek altın, 10 adet tam altın, 2 adet yarım altın, 3 adet burma bilezik, altın yüzük, reşat altın takılı kolye alınması suretiyle meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Çanakkale merkezinde 'kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temini' yani nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makineleri hakkında kanuna muhalefet konusu ile ilgili olarak 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığıyla koordineli yapılan çalışmalar neticesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 42 kaçak göçmen yakalanarak Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayda kullanılan 4 araç ile 41 bin 800 TL, 145 dolar, 17 can yeleği, 19 can simidi ve 7 el hava pompası el konuldu.

Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 10 bin 814 kişi ve 2 bin 179 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 21 şüpheli yakalanırken şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 503 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Denetimlerde yapılan aramalarda toplamda; 1 kilo 244 gram narkotik madde, av tüfeği ve 7 adet fişek, tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 88 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı. Operasyonlarda ise toplamda 57 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. 57 şüpheliden 11'i ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.