Çanakkale hafif ticari araç takla attı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale hafif ticari araç takla attı, 3 kişi yaralandı

Çanakkale hafif ticari araç takla attı, 3 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

29.06.2024 15:22
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Yasal idaresindeki 35 UDG 37 plakalı hafif ticari araç nedeni henüz belli olmayan bir şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Yasal, yolcular Arzu Yasal ve Aysel Karabacaoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale hafif ticari araç takla attı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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