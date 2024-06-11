Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Türkmenli köyü yakınlarında başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. - ÇANAKKALE
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